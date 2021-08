Pas de certificat Covid non plus pour la nouvelle saison du CCDP

Le Centre culturel du district de Porrentruy devra par ailleurs composer pour la première fois avec l’arrivée d’un nouvel acteur important dans la région avec l’avènement du Théâtre du Jura. « Ça peut être un sujet de crainte mais on a vraiment travaillé dans un esprit de complémentarité pour réaliser nos programmations respectives afin que les spectacles ne se chevauchent pas », explique Marie-Claire Chappuis. Deux dates de cette première partie de saison du CCDP font d’ailleurs l’objet d’un partenariat avec la nouvelle institution culturelle basée à Delémont. Il s’agit du spectacle de cirque « La Nuit du Cerf » qui aura lieu le 15 décembre justement au Théâtre du Jura, ainsi que « Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty » le 30 décembre à l’Inter. Ce dernier spectacle musical sera d’ailleurs l’un des temps forts de la saison, avec les comédiennes françaises Elodie Menant et Céline Espérin, respectivement révélation féminine et nominée dans un second rôle lors des Molières 2020. /jpi