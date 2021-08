Pro Natura Jura se réjouit du retour du castor

« Il avait été exterminé il y a plus de 200 ans avant d’être réintroduit sur le plateau suisse entre les années 50 et 70. Mais la chaîne jurassienne constituait un obstacle. Et depuis le Rhin, il y avait jusqu’en 2018 à Laufon un barrage infranchissable qui a été réaménagé en 2018 avec une passe à castor, ce qui a ouvert la voie à la colonisation de la rivière », rappelle Marc Tourrette, responsable des réserves à Pro Natura Jura.





« Laisser 10 à 20 mètres de rives de chaque côté »



L’association appelle désormais les communes et responsables politiques à tenir compte du retour de l’animal dans leur gestion des cours d'eau, notamment en évitant l’aménagement d’infrastructures trop près des berges. « Le castor creuse des terriers dans la berge, si on y fait passer une piste cyclabe ou un chemin agricole, elle peut s’effondrer. Il faudrait 10 à 20 mètres de rives de chaque côté », insiste Marc Tourrette. Si Pro Natura Jura salue les travaux de revitalisation de certains cours d’eau déjà effectués ou en cours dans le Jura, elle regrette la récente création de la piste cyclable à Grandgourt, trop proche de l’Allaine à son goût.