La lutte continue pour le MAJ

Le Mouvement autonomiste jurassien reste plus combatif que jamais à l’occasion de la 74e Fête du peuple jurassien. La manifestation se déroule ce week-end des 11 et 12 septembre à Delémont, et la partie officielle a eu lieu ce dimanche matin.

Lors de la conférence de presse du MAJ, son secrétaire général Pierre-André Comte a dénoncé « des tentatives de sabotage annoncées » du transfert de Moutier. « Les antiséparatistes veulent nuire à Moutier en retardant son rattachement au canton du Jura, c’est inadmissible », a déclaré Pierre-André Comte. Il a toutefois nuancé, en admettant faire confiance au Grand Conseil bernois et au peuple bernois :