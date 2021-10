Inauguration d’une plateforme unique en Ajoie

Du rail à la route, il n’y a qu’un site pour les marchandises en Ajoie. La plateforme de transbordement « Alle Cargo Centre Ajoie » a été inaugurée vendredi à Alle par les Chemins de fer du Jura et les autorités cantonales. Elle contribue à la pérennisation de la ligne ferroviaire Porrentruy – Bonfol et concentre toutes les activités de transfert de marchandises rail-route pour la région ajoulote. La structure fait partie du projet de rénovation totale de la ligne qui est estimé à 27 millions de francs. Pour le maire d’Alle, Stéphane Babey, la plateforme représente un plus pour sa commune mais pas uniquement :