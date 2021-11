Les arts de la scène en vitrine à Porrentruy

Le parcours est libre et une carte qui recense les différentes vitrines sera prochainement à disposition sur le site de l’événement. Un encart situé dans un coin de la devanture permettra au public, via un code QR, d’en connaître davantage sur le projet et sur les artistes et, à l’instar du chapeau que l’on présente aux spectateurs à la fin d’une représentation, de donner quelques pièces virtuelles à l’aide d’une application mobile.

Le vernissage de Scènes en ville aura lieu samedi 13 novembre à 18h dans la cour de l’Hôtel Dieu à Porrentruy. Et puis le projet s’en ira arpenter les rues de Monthey et de La Chaux-de-Fonds. /nmy