Guznag pose ses valises à Porrentruy

Cela faisait six ans que Guznag n’avait plus exposé dans la région. L’illustrateur jurassien est désormais de retour à Porrentruy. Il y a accroché sa nouvelle exposition intitulée « C’est les vacances ». Jusqu’au 23 décembre, les visiteurs pourront découvrir une série de dessins qui rappellent la période estivale. De nouvelles bestioles et personnages bizarroïdes occupent désormais les décors de ses illustrations.





Un souci du détail intact

Et ce n’est pas la seule chose qui a changé. Désormais, Julien Schmidt, alias Guznag, s’exprime en noir et blanc et au crayon noir, dans un style plus épuré. Exit donc l’encre de chine et les aquarelles. L'attention si caractéristique de l'artiste aux détails est en revanche restée intacte. En témoignent quelques traits discrets mais judicieusement placés qui donnent vie aux mouvements d'un cabot niché en bas de l'un des dessins.

Après avoir travaillé pendant près de trois ans pour la galerie parisienne Daniel Maghen, il était temps de changer de style, selon l'artiste. « Durant ce laps de temps, j’ai réalisé des illustrations exclusivement pour eux, explique Guznag, avec un style très détaillé et des personnages à têtes d’animaux. Après plus de trois ans, j’ai ressenti le besoin de dessiner de manière plus spontanée » :