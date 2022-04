3e mi-temps : Patrick Sylvestre et les SRD

Dans notre chronique football de ce lundi, on tire un bilan intermédiaire pour le duo qui mène les SR Delémont. L’équipe de 1re Ligue de football est entraînée par Patrick Sylvestre depuis maintenant trois mois, aux côtés d’Armend Gashi qui avait raté un examen et ne pouvait plus assurer seul le rôle d’entraîneur. L’ancien international Patrick Sylvestre, co-entraîneur des SRD qui se classent actuellement 3es, jette un regard sur ces dernières semaines. /msc-mmi