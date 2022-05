Café des Arts : Nathan Zürcher vient de remporter un prix de virtuosité à Londres

Nathan Zürcher a débuté ses études musicales à la Haute Ecole de Musique de Bâle et a obtenu son bachelor avec distinction et un master en pédagogie musicale. Depuis une année, il poursuit avec un second master à la Haute Ecole de Musique de Genève.

Le violoncelliste, qui se produit régulièrement avec des orchestres symphoniques aussi bien qu’avec des formations plus modernes participe à de nombreux concours. En avril dernier, il a remporté le premier prix du « Grand Prix Virtuoso » au Royal Albert Hall à Londres, une compétition pour laquelle il s’était inscrit avant la pandémie :