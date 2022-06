Les Services industriels de Delémont modernisent leur newsletter

Les Services industriels de Delémont se préparent à faire face à d’éventuelles pénuries d’énergies. Les SID ont ainsi décidé de moderniser leur newsletter. Le service ne comprendra plus uniquement un bulletin mensuel. Il permettra aussi de contacter rapidement la population, via courriels ou SMS, lors d’événements particuliers comme des pannes de courant ou des coupures d’eau. Le service pourra également fournir des informations en cas de pénuries d’électricité ou de gaz. Le risque de tels scénarios reste limité mais il n’est plus considéré comme marginal, à la suite notamment de la guerre en Ukraine. Pour la conseillère communale en charge de l’énergie, Murielle Macchi-Berdat, il s’agit d’être le plus réactif possible pour pouvoir répondre à toute situation d’urgence: