Un important crédit adopté pour l’éducation numérique

Le plan d’action numérique dans les écoles jurassienne reçoit le feu vert du Parlement jurassien. Le législatif a accepté ce mercredi, en première lecture, par 46 voix contre 0 et 12 abstentions un crédit-cadre de 6'706'000 francs pour la période 2022 à 2026. Le plan prévoit 20 actions à mener à l’école obligatoire et autant dans la formation postobligatoire dans le but de renforcer l’éducation numérique. Le crédit-cadre servira notamment à l’achat de matériel informatique - pour lequel les communes pourront bénéficier d’une subvention cantonale - ou encore à la formation des enseignants. Il comprend aussi l’engagement d’au moins 7,7 EPT, soit des emplois équivalents plein temps. Ce point a d’ailleurs fait grincer quelques dents du côté du PLR qui a refusé, en vain, l’entrée en matière. Le ministre de la formation, Martial Courtet, a souligné que « les quelques EPT demandés seront entièrement compensés ». Le plan d’action numérique de la formation fait partie des mesures fortes du Gouvernement pour la législature 2021-2025. Martial Courtet salue ainsi sa validation par le Parlement :