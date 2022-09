Des hausses moins fortes pour l’électricité dans le Jura

Les tarifs de l’électricité vont également augmenter dans le Jura mais de manière globalement moins marquée que dans d’autres régions de Suisse. Les hausses pour 2023 atteignent, par exemple, 64% pour Oiken dans le Valais Central ou encore 52% pour Viteos dans le canton de Neuchâtel. L’augmentation se monte à environ 22% pour les SID, les Services industriels de Delémont pour un ménage moyen, soit 20 francs de plus par mois, selon une annonce faite ce jeudi. L’augmentation s’annonce similaire pour les huit autres communes du Jura et du Jura bernois qui font partie de la société SACEN SA, alors qu’elle sera de seulement 1% environ du côté des BKW.

Le chef des SID, Michel Hirtzlin, explique les principales raisons de ces variations qui résident dans la diversité et la nature des distributeurs. Les sociétés comme BKW possèdent leurs propres centrales et produisent elles-mêmes du courant, ce qui leur donne une marge de manœuvre pour fixer leurs tarifs. D’autres distributeurs – comme les SID et leurs partenaires de SACEN SA – ne fabriquent pas ou peu d’électricité et sont obligés de l’acheter sur les marchés, alors que les prix ont explosé depuis la guerre en Ukraine. Michel Hirtzlin souligne, d’ailleurs, que les marchés sont en proie à une véritable folie actuellement et que « tout ne s’explique plus », selon ses mots.

L’autre explication tient dans les stratégies d’approvisionnement mise en place par les distributeurs. Les sociétés qui ont fait l’acquisition d’électricité avant les événements en Ukraine et sur le long terme peuvent proposer des prix moins élevés à leurs clients.