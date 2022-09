Quand St-Ursanne honore… St-Ursanne

St-Ursanne fait un nouveau clin d’œil à son Histoire. Les autorités communales ont dévoilé vendredi matin une statue en bronze qui a pris place sur les bords du Doubs, vers le pont St-Jean, dans la cité médiévale. Cette œuvre réalisée par le Jurassien Christian Schneiter dans le cadre du 1400e anniversaire de St-Ursanne représente l’ermite et son ours, en grandeur nature. « On voulait marquer durablement l’événement du 1400e pour les générations futures. Il s’agit d’un emblème de plus pour les touristes et les gens de St-Ursanne. La statue complète un patrimoine important », explique le maire de Clos du Doubs Jean-Paul Lachat.

Pour financer l’œuvre, la commune a pu compter sur la générosité de Jérôme Monnat, mécène originaire des Pommerats, mais qui réside en Valais depuis 52 ans. « J’ai des attaches avec St-Ursanne, qui a été une ville-pilier de l’Evêché de Bâle. Cette statue représente l’âme et l’esprit du saint. Elle est installée dans le joyau du canton du Jura », dit Jérôme Monnat.