Elena Avdija ne fait pas semblant avec ses « Cascadeuses »

Elle se demande alors ce que c’est que d’être une femme dans ce milieu. Parce que, « quand on pense cascades, on pense explosions, voitures… alors que les rôles féminins en Europe se trouvent plutôt dans les comédies, dans les films d’auteurs, un genre plus réaliste. On se rapproche alors de la violence domestique. Une grande partie de leur travail, ça va être de jouer les femmes battues », analyse la documentaliste jurassienne. Les stéréotypes de genre et le rapport du cinéma à la violence sexiste ressortent de son film. Il faut dire que les représentations au cinéma de la violence faite aux femmes sont légion. Problème : « Ça contribue à normaliser le comportement du public et le tout forme un cercle vicieux », estime Elena Avdija. « Il faut trouver des nouvelles manières, intelligentes d’en parler », conclut-elle.