Fragile Jura, une aide pour les victimes d’AVC

Parmi les symptômes de l’AVC, il y a le trouble de la parole et de la compréhension, l'affaiblissement ou paralysie soudaine, des maux de tête violents et inhabituels, le trouble de la vision ou cécité ainsi que les vertiges ou l'incapacité de marcher. En cas de symptômes, appeler le 144. Dans le Jura, on compte environ 500 accidents vasculaires cérébraux chaque année et l’âge des victimes est toujours plus bas, dès 40 à 50 ans.