La St-Martin, un atout touristique pour le Jura

L’Ajoie se prépare à mettre les petits plats dans les grands. La St-Martin se déroule le week-end prochain et le revira une semaine plus tard. La manifestation retrouve son format classique après les aléas liés à la pandémie. La St-Martin avait été annulée en 2020 et s’était tenue avec le certificat Covid l’an dernier. La grande fête gastronomique liée au cochon aura lieu sans restrictions sanitaires cette année avec le traditionnel marché à Porrentruy et le village de Chevenez comme principaux lieux de rassemblement.

La St-Martin constitue également un moment important pour le tourisme dans le Jura. Le directeur de Jura Tourisme relève que l’édition 2022 s’annonce particulière avec la levée de toutes les mesures sanitaires. Guillaume Lachat se réjouit du retour de la manifestation sous sa version traditionnelle. Il relève également l’importance de la St-Martin dans un mois de novembre qui est souvent compliqué à passer au niveau du secteur touristique. Il qualifie la fête de « vraie attraction et de vraie mise en lumière de la région ». Guillaume Lachat souligne aussi que l’offre en hébergement s’est récemment étoffée dans le Jura avec la reprise d’un hôtel à St-Ursanne et l’ouverture du Mercure à Delémont. Pour le directeur de Jura Tourisme, cela représente vraiment un plus pour la région en cette période de St-Martin.