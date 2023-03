Pas de mauvaises surprises pour le pont St-Germain

La réfection du pont St-Germain à Porrentruy va bon train et le calendrier devrait pouvoir être tenu. La réouverture devrait ainsi intervenir à fin juin – début juillet si tout continue à se dérouler sans encombre. Le chantier a démarré le 8 août dernier et vise à prolonger la vie du pont construit en 1970 pour la porter à un siècle. Aucune mauvaise surprise n’a été constatée jusqu’à présent sur le chantier. La rénovation entre, par ailleurs, ce lundi dans une nouvelle phase avec le début des travaux d’hydrodémolition de la surface de roulement. L’ingénieur responsable des ouvrages d’art au Service cantonal des infrastructures, Thierry Beuchat, souligne que cette opération devrait durer environ trois semaines et qu’elle génère beaucoup de bruit car elle nécessite d’utiliser de l’eau « à très haute pression ». Il précise que d’autres travaux d’hydrodémolition ont déjà été menés préalablement « sur les culées – soit les extrémités du pont – et pour la suppression du joint intermédiaire qui liait les deux parties de l’ouvrage ».

Thierry Beuchat indique, enfin, que le chantier devrait coûter un peu moins cher. La facture devrait tourner autour des 3 millions de francs au lieu des 3,5 millions prévus. La différence s’explique par la présentation d’offres plus basses qu’attendues de la part des différentes entreprises impliquées ainsi que par quelques économies comme la conservation du garde-corps, alors que son remplacement était initialement compris dans le projet.