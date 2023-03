Une première saison musicale pour la Chapelle du Vorbourg

La Chapelle du Vorbourg se dote d’une dimension culturelle. Le site spirituel et touristique delémontain va vivre sa première saison musicale cette année. La programmation des « Opus du Vorbourg » a été dévoilée mercredi. Elle se compose de quatre rendez-vous portés par la nouvelle association des Amis de Notre-Dame du Vorbourg. Le festival est né de la rencontre entre le chapelain Bernard Miserez et le pianiste Thierry Ravassard, séduit par ce lieu emblématique de la région : « Pour moi, c’est l’endroit idéal pour des concerts de musique de chambre. Il allie l’intimité du lieu avec une jauge relativement petite et la fameuse collection d’ex-voto unique en Suisse. Nous avons voulu faire des moments musicaux d’exception avec quelques-uns des très grands artistes actuels pour que ce lieu soit un lieu où on vient écouter des choses musicales rares », explique Thierry Ravassard, qui a pris la casquette de directeur artistique et qui souligne aussi les qualités acoustiques du site.