Le vote électronique sera mis en place dans le Jura

Les Jurassiens pourront voter de manière électronique à l’avenir. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi par 28 voix contre 23 et 8 abstentions une motion du député du Centre Vincent Eschmann. Son texte demande de modifier la loi sur les droits politiques pour permettre la mise en place du vote électronique. « La demande est là dans les cantons, dans les communes et auprès des citoyens », a argué le député. Une partie des élus ont affiché leurs inquiétudes et leur manque de confiance face au système d’e-voting. « Les pirates informatiques ont malheureusement toujours une longueur d’avance », a expliqué la socialiste Pauline Christ Hostettler. Des interrogations ont également été soulevées par rapport au coûts de la mise en place du système.

Favorable au projet, Gouvernement a défendu le projet qui permettra « une démocratie plus inclusive ». Le ministre Jacques Gerber a également souligné les améliorations apportées au système d’e-voting de La Poste. Ce dernier sera d’ailleurs testé lors des votations fédérales en juin à Bâle-Ville, Thurgovie et Saint-Gall.

Il ne s’agit pas de la première fois que le législatif cantonal se prononce sur le vote électronique. Lors de la précédente législature en 2019, le Parlement avait accepté en première lecture, puis refusé en deuxième, un projet de modifications de la loi sur les droits électroniques. /gtr