L’humour et la beauté au programme de Delémont’BD

Finalistes des prix de bande dessinée suisse

Le festival Delémont’BD remettra aussi ses prix de bande dessinée suisse 2023. Les finalistes ont été dévoilés ce mardi : du côté du prix du meilleur album, ce sont Ursa d’Adrienne Barman (scénario de Manu Causse), La longue marche des dindes de Léonie Bischoff, Not a New York love story / IN NY d’Andreas Gefe (scénario de Julian Voloj), Il est où est Diouke ? de Vincent (scénario d’Émilie Boré) et Le Monde des animaux perdus de Noémie Weber qui ont été retenus.

Quant à la meilleure première œuvre, sont en lice Embrasse-moi de Lidia Mathez, Eye Contact de Simon Beuret et In Ordnung d’Anja Wicki. Les deux prix seront dévoilés le 16 juin prochain, à l’occasion de la soirée d’ouverture de la 9ème édition du festival. Ils sont chacun dotés d’une récompense de 3'500 francs et soutenus par la Ville de Delémont et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture. /comm-cto