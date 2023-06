Un projet pour enrichir la pédagogie d’enseignants camerounais

Des formateurs camerounais s’inspirent de la pédagogie suisse. Une délégation d’une dizaine de personnes est en visite dans la région cette semaine. Ce voyage est organisé dans le cadre d’un projet lancé l’an dernier qui a pour objectif de former des enseignants engagés dans des centres de formation professionnelle au Cameroun à la pédagogie. La démarche est portée par la Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD) et l’Association suisse de soutien à l’Université des montagnes située au Cameroun. « Ce projet est né de ma propre expérience. J’ai créé un centre de formation et je me suis rendu compte que je trouvais pour enseigner un public expert en la matière, mais par très outillé au niveau pédagogique », explique Charles Yafong, le responsable du projet.