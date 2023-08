Des vacances estivales rythmées par la musique

Une curiosité en constante évolution

Chaque année, de nombreux enfants arrivent sans avoir aucune notion musicale. « Ces élèves-là, c’est plutôt un avantage. On peut leur faire découvrir un maximum de choses. La première année, ils participent aux activités en commun et l’année d’après ils ont acheté un instrument », relate le responsable du camp. Ce concept séduit, en effet, de nombreux enfants. Certains participent à cette semaine de découverte depuis plusieurs années. « Il y a une progression que l’on remarque, car ils murissent comme musiciens », se réjouit l’organisateur. Toutefois, l’envie principale des animateurs est avant tout de développer l’ouverture d’esprit de ces jeunes pousses et au fil des années, le travail porte ses fruits. « Quand on leur propose des ateliers un peu étranges, ils ne sont plus étonnés. Il y a vraiment cette curiosité qui commence de naître », raconte Simon Migy. Dans ce cas-là, l’objectif est atteint. Ce camp accueillera peut-être certains virtuoses de demain. /lge