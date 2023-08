Au Fil du Doubs fête son quarantenaire

Voilà 40 ans qu’elle offre à des personnes atteintes de handicap un cadre de vie idyllique et ressourçant sur les rives du Doubs à St-Ursanne. La fondation « Au fil du Doubs » va fêter son quarantenaire en grande pompe le 23 septembre prochain. Un repas de gala qui devrait réunir 200 invités avec tombola, vente aux enchères et concerts sera notamment organisé. Une manière de récolter des fonds et de faire davantage connaître la fondation qui a connu une restructuration ces dernières années.





« Financièrement, on commence à sortir la tête de l'eau »



Au Fil du Doubs accueillait historiquement des « vacanciers » sur quelques mois durant l’année, elle accueille désormais des résidents fixes. « Cela fonctionnait 4-5 mois sur l’année, mais ça n’allait pas financièrement. On a une capacité de 11 résidents et on en accueille actuellement sept, bientôt huit. Il en faudrait une dizaine pour être rentable. Les premiers temps de restructuration ont été difficiles en raison du Covid. On a tenu grâce à des dons. Là, on commence à sortir la tête de l’eau », confie le directeur de la fondation, Yves Eray. Il a notamment fallu se relever de la période Covid qui a engendré des pertes avoisinant les 400'000 francs. Les festivités du quarantenaire visent à apporter à un moment de joie aux résidents, mais aussi à sensibiliser et faire connaître davantage l’institution et ses nouvelles missions.