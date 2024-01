Des émissions spéciales pour les 40 ans de RFJ

« C’est parti mon kiki, Fréquence Jura est née ». C’est par ces mots expressifs que la radio Fréquence Jura a débarqué sur la bande FM à 11h30 le 18 février 1984. Elle devenait alors la première radio locale de Suisse romande, quelques mois seulement après la décision du Conseil fédéral d’autoriser l’avènement de radios privées et commerciales.

Quatre décennies plus tard, Fréquence Jura est devenue RFJ et souhaite célébrer cet anniversaire avec ses auditrices et auditeurs. L’équipe de la radio a concocté une émission spéciale qui fera revenir au micro de nombreuses voix qui ont marqué les générations, des toutes premières à celles qui oeuvrent aujourd’hui en passant par celles qui ont traversé les décennies. Durant 40 jours, « 40 ans / 40 voix » proposera de revisiter l’histoire de RFJ à travers 40 personnalités et d’autres invités. Les émissions cultes, les grands moments de l’actualité régionale, le domaine de la publicité, les tournées « fleurs et chocolat » à travers toutes les localités jurassiennes, le transfert de l’analogique au numérique, l’arrivée des ordinateurs, l’évolution du traitement de l’information, les exploits sportifs commentés en direct. Tout sera évoqué ! Même, et surtout, le bêtisier ne sera pas oublié !

L’émission durera … 40 minutes ! Elle sera menée par l’animateur Jean-Michel Probst, le rédacteur en chef Cyprien Lovis et le chef des ventes Jean-François Kohler.

, horaire idéal pour déguster de croustillantes anecdotes.