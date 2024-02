« 40 ans / 40 voix » avec Stéphane Abry

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce lundi, Stéphane Abry a ouvert la 4e semaine de cette émission spéciale. Entre 1991 et le début des années 2000, il fut animateur, programmateur musical puis formateur. A l’époque, les disques arrivaient par la poste. « C’était Noël quand le facteur arrivait, a raconté Stéphane Abry. On en recevait 50 à 80 par semaines. On sautait sur le carton, on écoutait et ensuite on décidait ce qu’on allait diffuser ».

Dans une radio qui se veut généraliste, la programmation musicale est une véritable gageure : tenter de plaire au plus grand nombre tout en sachant qu’on ne peut satisfaire tout l’auditoire. Nathalie Sauvain, âme des locaux de la rue du 23 juin qu’elle arpente depuis 1991, en sait quelque chose puisque c’est elle qui planifie la musique diffusée aujourd’hui sur RFJ. Tous deux ont terminé en racontant de savoureuses anecdotes, notamment une qui a vu Stéphane Abry terminer au poste de police ! À découvrir ci-dessous. /clo