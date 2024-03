Nouvelle étape importante pour le projet de réaménagement de la vieille ville de Delémont

La commune de Delémont dévoile mardi le plan spécial du réaménagement de la place Roland-Béguelin ainsi que de la rue de l'Hôpital Est et de la rue du 23-Juin Nord. Le plan prévoit de répondre en particulier aux enjeux liés au développement durable et au dérèglement climatique. Une trentaine d'arbres supplémentaires seront plantés en vieille ville afin de rendre la commune plus verte. « On veut donner une image d'une ville à la campagne » avance le responsable de l'urbanisme Emmanuel Koller. Les nouvelles plantations permettront d’éviter les ilots de chaleur. Le projet met également à l'honneur les zones de rencontres et la convivialité. Par conséquent, les piétons auront la priorité avec la mise en place d'une zone limitée à 20km/h. Le budget des travaux s'élève à 4,5 millions de francs. La moitié de celui-ci sera dédiée aux rénovations des infrastructures souterraines. Le dossier, constitué de deux messages liés au plan spécial et à la demande de crédit sera soumis aux commissions communales concernées pour préavis et au Conseil de Ville qui devrait se prononcer en juin prochain. Une votation populaire s'ensuivra le 22 septembre. Un plan qui fait partie du Programme Agglomération 2 de la Confédération. Celle-ci devrait subventionner le projet à auteur d’un million de francs. /age