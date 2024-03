Pure Politique : notre table ronde sur le cheval franches-montagnes

Il est un fleuron du Jura et nombreux sont ceux qui s’interrogent sur son avenir : la sauvegarde du cheval franches-montagnes est un vrai sujet d’actualité. Evolution de la race, diversité des lignées, évolution du marché, travail des éleveurs, soutien politique et structures : on se questionne pour trouver les meilleures orientations. Pure Politique a proposé une table ronde ce mercredi sur RFJ pour comprendre les enjeux. Pauline Queloz (gérante de la Fédération suisse du cheval franches-montagnes), Mario Gandolfo (éleveur et spécialiste d’attelage) et Ismaël Vuillaume (député suppléant PVL) étaient les invités de l’émission.

Pure Politique est à (ré)écouter ici :