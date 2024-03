Le divisionnaire Guy Vallat en visite dans le Jura

D’un gamin de Damphreux, qui a grandi dans un restaurant, à attaché de défense à l’ambassade de Suisse à Paris. C’est le parcours hors norme du divisionnaire Guy Vallat. Le haut gradé a donné une conférence samedi lors de l’assemblée générale de la Société jurassienne des officiers à Porrentruy. L’Ajoulot fait partie des 190 membres, dont la moitié est toujours actifs dans l’armée suisse. L’association, qui fête ses 40 ans, a pour buts de faire le lien avec les autorités cantonales, de défendre les intérêts des Jurassiens auprès de la conduite de l’armée, de jouer un rôle de mémoire et d’entretenir la camaraderie, selon son président le lieutenant-colonel EMG Edouard Vifian. Le divisionnaire Guy Vallat estime que la SJO est importante : « on peut échanger, on peut se renforcer, on peut étayer des positions pour la cheffe du Département ».

Depuis trois ans, l’Ajoulot travaille à Paris. Il s’occupe également des relations avec la Belgique et le Luxembourg. Il décrit son travail comme « un pont entre les Français et les Suisses ». Un attaché de défense, c’est « un taiseux, c’est un homme ou une femme qui écoute ce que les autres ont à lui dire », explique le divisionnaire Guy Vallat. Peu après sa prise de fonction, la guerre en Ukraine a éclaté ce qui a donné une autre dimension à sa tâche. La neutralité de la Suisse permet au Jurassien e de pouvoir maintenir le dialogue avec l'ensemble des attachés de défense. /ncp