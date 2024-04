Des requérants d’asile au chevet du FC Perrefitte

Un petit club de foot à l’agonie et qui pourrait avoir trouvé son salut dans un centre d’hébergement pour requérants d’asile. Cette histoire s’écrit en ce moment au FC Perrefitte. Le club de la Couronne prévôtoise était à deux doigts de la dissolution l’été dernier, sans entraîneur et surtout avec un effectif insuffisant.

Mais un vent de renouveau semble souffler au stade du Droit. Jeudi 21 mars, à l’occasion du premier entraînement de l’année à Perrefitte, beaucoup de nouveaux visages. Ils étaient une quinzaine de requérants d’asile en provenance du centre de Sornetan à se présenter devant le nouvel entraîneur. Parmi eux, Moussa, originaire du Burundi et issu d’une famille qui respire le football. « Mon petit frère évolue avec l’équipe nationale. Mon père, à plus de 70 ans, continue à jouer des matchs de 90 minutes », sourit-il. Le trentenaire est arrivé en Suisse il y a un peu plus d’une année. Lui et ses camarades ont renforcé les liens qui les unissent en tapant dans le ballon, sur les prairies de Sornetan. « Quand nous avons entendu qu’un projet était possible ici à Perrefitte, nous avons répondu à l’appel », explique-t-il.