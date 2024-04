Sur les traces des Huguenots au bord de l’Aare

Une nouvelle offre touristique fait rayonner le patrimoine culturel de la région des Trois Lacs loin à la ronde. Un visioguide vient d'être lancé à l'initiative de la fondation Via. L'outil raconte l’histoire des Huguenots venus se réfugier en Suisse au 17ème siècle et tout particulièrement d'un naufrage qui a eu lieu sur l'Aare en 1687. L’événement a coûté la vie à 111 réfugiés Huguenots à proximité de Lyss. Le visioguide est sous forme d’application qui eut être téléchargée gratuitement. L’outil retrace ce naufrage mais aussi les traces de l’héritage culturel que les Huguenots ont laissées, grâce à 15 stations placées sur un tracé au bord de l’Aare entre Lyss et Aarberg. L’utilisateur peut alors comparer sur le terrain le paysage actuel et l’histoire de ce peuple réfugiés, illustrées par des images et des vidéos, car l’Are à cette époque avait un autre visage. Le parcours enrichit l’itinéraire du Conseil de l’Europe dédié à l’histoire des Huguenots.