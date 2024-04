Swiza met le savoir-faire jurassien en vitrine pour ses 120 ans

Swiza fête son anniversaire sous le sceau des savoir-faire jurassiens. La coutellerie basée à Delémont célèbre cette année ses 120 ans. Elle a marqué le coup en lançant cette semaine à Grindelwald la collection premium baptisée Legacies, des couteaux suisses haut de gamme 100% régionaux. Dans cette production, Swiza a voulu unir les traditions horlogère et coutelière pour raconter l’histoire de la marque, dont l’ADN de base est l’horlogerie. « L’habillage est réalisé par les meilleurs. On s’est rapproché de TG Mécanique à Saignelégier, JDA Swiss à Glovelier et MRP à Alle. Avec ces couteaux, on veut aller chercher des gens sensibles à l’esthétisme, aux détails et au raffinement », précise le directeur de l’entreprise Fabio Monti.