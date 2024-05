Une fête du travail sous le signe des revendications salariales

Descendre dans la rue pour faire entendre ses revendications et fêter les travailleurs. La manifestation du 1er mai s’est tenue un peu partout en Suisse mercredi. Environ 300 personnes se sont rassemblées devant l’hôtel de ville de Delémont suite à l’appel du comité d’organisation du 1er mai interjurassien. Militants et manifestants ont ensuite entamé un cortège à travers les rues de la capitale jurassienne pour se rassembler derrière la gare et assister à des discours. Cette année, les revendications tournent autour du pouvoir d’achat et la hausse des primes maladie. Parmi les personnalités à prendre la parole ce mercredi, Véronique Polito, vice-présidente d’Unia Suisse, a tenu à rappeler l’importance de la mobilisation : « Cela est plus que centenaire, c’est un combat international pour les travailleurs. C’est la journée où l’on thématise le thème des salaires et du pouvoir d’achat. Mais notre combat a lieu tous les jours. »