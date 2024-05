Découvrir onze musées de la région sous les rayons du soleil et de la lune

Le soleil et la lune s’associent pour illuminer la culture de la région. La Journée et Nuit des Musées se déroulera le samedi 18 mai. Onze institutions du Jura et du Jura bernois ouvriront leurs portes au public du matin au soir. Le Réseau interjurassien des musées (RIM) chapeaute l’événement. Il a présenté ce mardi à Saulcy le programme de l’édition 2024. Pour la première fois, de nombreuses expositions et animations seront proposées durant un jour, contre deux habituellement. « Notre volonté était d’offrir la possibilité au public de visiter plusieurs institutions le même jour », indique Claudine Miserez. La coordinatrice de la Journée et Nuit des Musées se dit satisfaite du nombre de lieux culturels qui participent à l’événement.