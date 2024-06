Moutier Expo passe à la couleur

Un programme haut en couleur

Au menu de cette 46e édition, des recettes qui ont déjà prouvé leur succès. Hormis les stands, les bars et l’espace restauration, le public aura droit à son désormais traditionnel défilé de mode du mercredi soir, à sa soirée années 80 le jeudi avec DJ Jérôme, aux concerts du vendredi et samedi avec l’Orchestre FUnB de Bassecourt et Les Salles Gosses, ou encore au spectacle de la Maison de la Danse de Moutier le dimanche après-midi. Le Centre Culturel de la Prévôté sera également présent en qualité d’hôte d’honneur.

Un site tout neuf

La manière de communiquer autour de la manifestation a également été repensée en prévision de cette 46e édition. Un nouveau site internet a notamment été inauguré. Il comprend désormais une multitude d’informations dédiées aux exposants, aux visiteurs et aux médias, comme un plan de la halle, des exemples de stands, des infos pratiques, le programme complet ainsi que des photos à télécharger. « Nous l’avons imaginé plus ludique, plus visuel et plus moderne, il reflète assez bien le dynamisme de la manifestation et l’enthousiasme de ses organisateurs », explique Véronique Beuchat, créatrice du nouveau site internet. À noter que les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour les commerçants. Elles peuvent être enregistrées directement en ligne via le nouveau site internet.



Retrouvez-nous sur le stand RFJ/RJB en tant qu’invité d’honneur de la 46ème édition de Moutier Expo, du 6 au 10 novembre 2024. /rme