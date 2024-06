La Croix-Rouge jurassienne veut se rapprocher de Moutier

La Croix-Rouge jurassienne inaugure ses nouveaux locaux à Delémont. L’institution présente ce samedi (jusqu’à 14h) son site de la rue des Bâts et ouvre ses portes à la population. Pour le président du comité de la Croix-Rouge jurassienne, Eddy Houlmann, l’ouverture de ces nouveaux locaux à Delémont vise plusieurs objectifs : « se rapprocher du centre du canton et, avec le rapprochement de Moutier, nous serons encore mieux placés. Et surtout nous voulons développer les formations, notamment les formations d’auxiliaires de santé ». Le site delémontain est ouvert depuis la fin de l’année dernière et la Croix-Rouge jurassienne précise que l’antenne de Porrentruy reste active. L'institution souhaite inscrire au calendrier une journée annuelle de portes ouvertes. /comm-mmi