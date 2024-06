L’histoire jurassienne retracée au cœur de sa capitale

L’histoire de la libération du canton du Jura va revivre à Delémont. La ville a collaboré avec le Mouvement autonomiste jurassien pour créer une exposition temporaire à l’occasion des 50 ans de plébiscite qui seront célébrés le 23 juin. Intitulée « Événements jurassiens », elle a été inaugurée mardi et s’étale en plein air le long de la rue du 23-Juin depuis la place de la Liberté. L’exposition se décline en dix panneaux avec des textes et des images d’archives qui reviennent sur des jalons de l’histoire du Jura entre 1815 et 2026. « On a essayé de trouver les grandes étapes qui ont jalonné l’histoire de la libération du Jura et des événements qui ont suivi. On commence par le Congrès de Vienne en 1815, on passe par le Serment de Morimont, l’affaire des Rangiers, le drapeau, le mouvement de libération, le 23 juin et on termine avec les rattachements communaux de Vellerat et de Moutier. Ces événements sont expliqués en termes vulgarisés sur leurs conséquences et leurs développements », explique le secrétaire général du MAJ Pierre-André Comte, qui a également collaboré avec Jean-Claude Crevoisier pour mettre sur pied cette exposition qu’il destine aussi à la jeunesse pour qui cette histoire est encore parfois méconnue.