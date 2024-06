Hommage à Maurice Wicht à Boncourt

Les célébrations du 23 juin vont bon train. Samedi matin, les militants se sont retrouvés à Boncourt autour du monument de Maurice Wicht. Le jeune homme est décédé en 1974 après avoir reçu une balle alors qu’il hissait un drapeau jurassien dans la nuit du 21 au 22 juin. Le Bncourtois était décédé quelques jours plus tard. Le tireur a toujours affirmé qu’il avait cru à un cambrioleur. Pour marquer le coup, les autorités communales étaient représentées tout comme le Mouvement autonomiste jurassien, par son président Laurent Coste. Pour se souvenir de cette époque, Dominique Hubleur a aussi pris la parole. L’ancien militant a souhaité rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie pour leur idéal. En 1974, Dominique Hubleur était un jeune autonomiste de 19 ans. Membre du Bélier, il n’a pas connu personnellement Maurice Wicht. Mais lui aussi, cette nuit-là, avait reçu des plombs alors qu’il installait un drapeau jurassien en haut d’un mât. L’Ajoulot se souvient d’ailleurs d’autres coups de feu avaient été tirés en Ajoie.

« Ça aurait pu très très mal tourner », se souvient Dominique Hubleur. Mais à l’époque le jeune militant n’avait pas conscience des risques encourus : « On était pris dans le feu de l’action. » Le Bruntrutain regrette que le souvenir de Maurice Wicht disparaisse. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a mis sur pied cet hommage et souhaite qu’à l’avenir les jeunes générations en apprennent davantage sur l’histoire jurassienne et sur le « sacrifice de gars comme Maurice Wicht et Christophe Bader ».