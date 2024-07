Le scarabée japonais, ce nuisible qui arrive en Suisse

Gagner du temps avant son arrivée

L’enjeu n’est donc pas tellement de savoir si le scarabée japonais arrivera dans la région, mais plutôt de déterminer la réponse la plus efficace pour faire face le moment venu. « On espère découvrir précocement son arrivée pour pouvoir l’éradiquer complètement le jour où il arrive, explique Gaëlel Beureux. On a un réseau de pièges pour suivre son éventuelle arrivée. Il peut être intensifié en cas de besoin. Ceci permet de déterminer si la population est déjà présente ou s’il s’agit d’un insecte isolé. Selon le nombre de captures, on envisagerait d’intervenir via des moyens chimiques selon les zones, ou des moyens biologiques. Il y a des essais menés au CABI avec des nématodes, des petits vers qui s’attaquent au scarabée japonais. »

L’objectif est donc de retarder le plus possible l’installation du scarabée japonais, le temps de développer des moyens de lutte efficaces, précise encore Gaëlle Beureux. L’office cantonal de l’environnement nous a également indiqué qu’une task force sera mise en place le jour où la présence de l’insecte sur le territoire cantonal sera établie. Pour l'instant tous les signalements qui ont été faits se sont révélés négatifs, selon Mélanie Erb, responsable du Domaine Forêts et Dangers naturels à l'office cantonal de l'environnement.