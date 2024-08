La passion de la musique pour égayer les vacances

Ils passent leurs vacances à trouver les bons accords… une trentaine d’enfants et adolescents du Jura et du Jura bernois participe depuis lundi au camp de musique organisé par la Coordination Jeune Public. Celui-ci a lieu au Centre St-François, à Delémont. Le fil rouge de ces quelques jours, c’est la créativité. Six animateurs encadrent ces jeunes pour leur donner des astuces, tout en les incitant à apporter leurs réflexions et leurs idées. Le responsable Simon Migy note que le camp est aussi axé sur la volonté de faire découvrir de nouveaux instruments et de nouvelles tonalités. Un concert sera donné ce vendredi à 19h au Théâtre du Jura. /mle