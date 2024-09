Swiza et Biwi s’unissent pour un couteau 100% jurassien

Swiza et Biwi conjuguent leur savoir-faire respectif pour créer une collection de couteaux de poche fabriqués entièrement dans le Jura. La coutellerie établie dans la zone industrielle de Delémont s’est approchée de l’entreprise basée à Glovelier pour réaliser ce projet 100% jurassien. L’idée de collaborer est née d’une rencontre, l’an dernier au festival du Chant du Gros, entre les directeurs des deux entreprises : Fabio Monti pour Swiza et Pascal Bourquard pour Biwi. Le résultat débouche donc sur une collection de couteaux de poche baptisée « Urbex ». Les trois nouveaux modèles sont à découvrir sur le stand Swiza au Chant du Gros qui démarre ce jeudi du côté du Noirmont. La nouvelle collection sera dévoilée au grand public et commercialisée à partir du 10 septembre. Swiza lance ainsi une deuxième gamme de produits en cette année 2024 qui marque le 120e anniversaire de la marque d’abord active dans l’horlogerie. L’entreprise poursuit donc sa stratégie de montée en gamme initiée en avril dernier, ce qui lui permet de se diversifier. « On se différencie aussi en allant chercher dans notre ADN horloger des collaborations avec les meilleurs du marché et Biwi, de par ses innovations, est un leader dans son domaine », résume le directeur général de Swiza, Fabio Monti.







Des modèles avec des matériaux spéciaux

La collection « Urbex » a été conçue avec des matériaux très résistants qui ont été inventés par Biwi. Le « Bioroc » allie fibre de carbone et matériaux biosourcés et le « Vulcarbone » est un caoutchouc haute technologie. Les deux matériaux constituent une première mondiale et permettent aux couteaux de la collection « Urbex » d’être recyclables. Pascal Bourquard, directeur de Biwi, ne cache pas que fabriquer un couteau représentait un vrai défi, notamment en termes de résistance du produit. « C’était un challenge pour nous de réussir à atteindre ce niveau d’exigence », indique le patron de l’entreprise située à Glovelier.