Culture et nature pour les enfants réunies dans une association

Réunir des forces pour proposer et promouvoir des activités qui mêlent culture et nature pour les enfants : c’est un des buts de « Contes et nature ». La nouvelle association a été créée au début de l’année dans le Jura à l’initiative de Valérie Fleury Wüthrich. La conteuse, membre de la compagnie Valgabonde et animatrice en environnement, s’est entourée de quelques personnes pour réunir un comité de six membres. La nouvelle association est basée dans le Jura mais elle souhaite, à terme, développer ses activités sur toute la Suisse romande. Elle organise un après-midi portes ouvertes dimanche prochain à la cabane forestière du Plainfayen, à Vermes, avec des jeux ou encore des spectacles et des ateliers au programme. L’association s’intitule « Contes et nature » mais elle ne compte pas uniquement s’appuyer sur ce genre de récit pour donner un accès à la culture et à la nature aux enfants. Sa présidente, Valérie Fleury Wüthrich, souligne que « le conte est un outil puissant pour parler aux enfants mais c’est un outil parmi les autres ».