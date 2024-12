« Café des Arts » : Bénédicte Tauran

La petite église St-Jacques de Beurnevésin accueille « Greensleeves » un voyage musical imaginaire de la Dame au longue manches vertes ce vendredi 20 décembre à 20h15, des chants lyriques qui transportent le public du nord au sud.

Bénédicte Tauran, Soprano présente ce concert, accompagnée d’Angélique Mauillon à la harpe et Sarah van Cornewal, flûtiste, nous suggérant également un voyage dans le temps. Pour Bénédicte Tauran, ce concert est également l’occasion de lancer sa nouvelle association, « Nexous et Voix », qui lui permet d’être plus indépendante dans le monde de la musique.