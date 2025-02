Changements au Carnaval du Jura à Bassecourt

« Chambool-tout ». C’est le thème de l’édition 2025 du Carnaval du Jura, qui se tiendra du 28 février au 4 mars à Bassecourt. Les organisateurs prévoient plusieurs évolutions. « On a décidé avec le comité de tout centraliser à la halle des fêtes », explique Laurant Haegeli, président de la société Carnaval du Jura. Sur place, il y aura une tente chauffée et plusieurs food-trucks pour se restaurer.

En plus de ce nouveau centre névralgique, deux soirées supplémentaires seront organisées. « On a prolongé la soirée du dimanche soir (…) et aussi le mardi soir, on va lancer la soirée « max 1 thune », où tout sera à maximum 5 CHF. »