Yoa, artiste franco-jurassienne primée aux Victoires de la musique

C’est une artiste qui commence à se faire une place sur la scène musicale francophone. La chanteuse franco-jurassienne Yoa a remporté le prix de la « révélation scène » aux dernières Victoires de la musique. « Je ne me suis jamais rêvée gagner ce genre de prix », admet l’artiste de 26 ans. Cette récompense arrive quelques semaines seulement après la sortie de son premier album, « La Favorite ». Ses titres « Princesse chaos », « Contre-cœur », ou encore « Matcha Queen », cumulent déjà plusieurs millions d’écoutes sur les plateformes.





Des origines dans les Franches-Montagnes

Yoa, ou Yoanna Bolzli de son vrai nom, est originaire de Muriaux. Même si elle a grandi à Paris, le Jura lui évoque tout de même quelques souvenirs. « Ça me fait penser à la maison de ma grand-mère, au bord du Doubs, à ma famille. » Yoa venait souvent en vacances dans la région quand elle était plus jeune. Depuis quelques années, les visites dans le canton se font plus rares. « Avec la musique, j’avoue que je ne prends plus trop de vacances », explique-t-elle. « Ça me manque de ne pas aller en Suisse plus souvent. »

Quand Yoa vient en Suisse, c’est souvent pour le travail. Elle s’est produite au Paléo, à Festi’Neuch, mais il y a un autre festival qui l’attire. « J’adorerais aller au Chant du Gros, mais on n’a pas reçu d’offre », déplore l’artiste. L’appel est lancé… /mbd