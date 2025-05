Une entreprise jurassienne classée parmi les meilleurs employeurs de Suisse

Une entreprise jurassienne décroche la 4e place dans la catégorie micro-entreprise du classement « Best Workplaces Switzerland 2025 », décernée par le label « Great Place to Work », jeudi à Schlieren. La société J-eNOV, fondée en 2017 et établie à Courroux développe des solutions logicielles pour les administrations publiques. Détenue majoritairement par le canton du Jura, elle compte aussi les cantons de Vaud et Fribourg parmi ses actionnaires. Le classement a été établi entre pas moins de 75 entreprises sur la base d’un sondage interne anonyme.

« La certification s’inscrit pleinement dans la stratégie de J-eNOV, qui vise à offrir un environnement de travail exemplaire, propice à l’épanouissement professionnel, à l’innovation continue et à la réussite de l’ensemble de ses collaborateurs », souligne son CEO David Chételat.

L’entreprise qui compte aujourd’hui 20 collaborateurs ambitionne de poursuivre sa croissance en établissant de nouvelles collaborations avec d’autres cantons. /comm-mlm