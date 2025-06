Campagne promotionnelle pour les métiers de la santé dans la région

Des affiches avec le slogan « Trouve chaussure à ton pied avec les métiers de la santé » vont fleurir dans les lieux publics de la région. Le Centre de formation professionnelle Berne francophone santé-social, la Haute Ecole Arc Santé et les Organisation du monde du travail santé-social du Jura et de Berne francophone veulent ainsi susciter des vocations dans le domaine de la santé. C’est la première fois que des partenaires de formation s’associent à l’échelle de l’arc jurassien pour encourager la formation professionnelle dans les métiers des soins. Ces institutions soulignent qu’il est urgent de former davantage de personnes pour pallier la pénurie actuelle. La campagne met également en avant la diversité des métiers dans le domaine de la santé. Un site internet a également été développé afin d’informer sur les différentes professions du domaine des soins. On y retrouve des informations par métier, des conseils pour faire son choix professionnel, ainsi que des perspectives d’emplois dans le domaine des soins. /comm-mmt