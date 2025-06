Deux bourses littéraires mises au concours dans le Jura

L’Office cantonal jurassien de la culture met au concours deux bourses littéraires de chacune 15'000 francs au maximum. La première, la « Bourse Fell-Doriot d’aide à l’écriture », est destinée à un projet d’écriture de genre et de sujet libres. L’œuvre devra être originale et inédite et les projets déjà écrits au moment du dépôt de la candidature sont exclus. Quant à la seconde bourse, la « Bourse Fell-Doriot pour la recherche », elle est consacrée à un projet de recherche sur une thématique liée à la littérature jurassienne. Les personnes intéressées doivent résider depuis au moins deux ans dans le canton du Jura et avoir la possibilité de se consacrer pleinement à leur projet durant quelques mois. Les projets collectifs sont également éligibles. Le délai de postulation court jusqu’au 31 août 2025 auprès de l’Office cantonal de la culture. /comm-fco