« Rendez-vous sport » : la promotion du FC Val Terbi

La saison de football s’est terminée sur de nombreux terrains de la région ce week-end… Et c’est la fête qui a marqué le dernier match du FC Val Terbi. Les footballeurs de Mervelier ont battu Glovelier 3-0 samedi à domicile et sont donc champions de leur groupe de 3e ligue et promus en 2e ligue. « C’était tout simplement incroyable, chaque footballeur rêve de pouvoir fêter devant son public », a réagi le président Georges Marquis dans « La Matinale ». Le FC Val Terbi a terminé la saison par une série de 16 matches sans défaite. « L’équipe était très soudée, les coaches ont fait de l’excellent travail et on a aussi un peu de réussite à certains matches », explique celui qui président le club depuis plus de 30 ans. Thierry Bühler n’entraînera plus l’équipe la saison prochaine, c’est Maïk Hirschi, ancien entraîneur-assistant des SR Delémont, qui le remplacera. « Maïk Hischi fera une année chez nous. Il avait besoin de faire une année dans un club de 2e ligue inter ou des M15, ça ne s’est pas donné donc on a la chance de pouvoir compter sur ses services », explique Georges Marquis qui ajoute : « On n’aura pratiquement pas de départ. On misera sur la jeunesse et les régionaux. Il nous faudra quand même quelques renforts ». /mmi