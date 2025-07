Des mesures de limitation d’accès à la piscine en plein air de Porrentruy

La piscine en plein air de Porrentruy fait à nouveau parler d’elle. La municipalité et le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) ont décidé de limiter l’accès à l’infrastructure pour en assurer la sécurité. En cause : la fréquentation « extrême » des derniers jours due à la chaleur ainsi que des actes d’incivilité. Plus d’une vingtaine de personnes ont dû être exclues et interdites d’accès depuis le début de la saison en raison de comportements inappropriés, d’incivilité et de non-respect des règles. L’accès à la piscine en plein air sera ainsi limité de vendredi au 31 août aux personnes de nationalité suisse et aux titulaires d’un permis d’établissement ou d’un permis de travail suisse valide. « Cette mesure exceptionnelle et limitée dans le temps sera suivie de près par les autorités politiques et pourra potentiellement être levée par le Conseil municipal de Porrentruy et le comité du SIDP », précisent les deux institutions dans un communiqué publié ce mercredi. Des restrictions similaires avaient été mises en place en 2020 et avaient suscité un tollé. /comm-fco





Développement à suivre