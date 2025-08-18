L’accueil du foot jurassien salué par Chapuisat et Constantin

En retransmettant en direct les trois duels de Coupe de Suisse, RFJ a tendu son micro à plusieurs personnalités du football national dont Stéphane Chapuisat et Barthélémy Constantin. Revivez ces interviews ci-dessous.
Plus de 7'000 personnes ont assisté aux trois matches des 32e de finale de Coupe de Suisse le week-end dernier dans le Jura. Un succès populaire conséquent qui démontre que la région demeure une terre de football. RFJ a retransmis en direct les duels Ajoie-Monterri-Sion, Diaspora-Neuchâtel Xamax et Courtételle-Young Boys. L’occasion d’entendre aussi d’autres voix sur les ondes, à commencer par la légende vivante du foot suisse Stéphane Chapuisat. Responsable de la recherche de talents à Young Boys, l’ancien attaquant de Dortmund et de l’équipe nationale a accepté un entretien en direct quelques minutes avant le coup d’envoi du match à Courtételle. Il a notamment vanté l’organisation, expliqué l’importance de ce genre de matches pour les joueurs qui ont peu de temps de jeu et a pu constater que sa notoriété reste intacte.
Stéphane Chapuisat : « La coupe, c’est une fête bien organisée. »
Vendredi à Courgenay, le président du FC Sion Christian Constantin n’a pas atterri en hélicoptère sur le terrain, mais son fils Barthélémy était présent. Il a loué l’accueil des Jurassiens et expliqué le sérieux avec lequel les Sédunois ont préparé leur duel contre les Ajoulots, se déplaçant à Porrentruy la veille et ayant filmé le dernier match du club jurassien avec un drone.
Barthélémy Constantin : « On est toujours bien accueilli dans le Jura. »
Peu de monde le sait, mais le président de l’Association de football Berne-Jura (AFBJ) est Jurassien. Le Delémontain Michel Frésard a passé le week-end dans le Jura, notamment pour retrouver son ancien club de Courtételle. Il a salué le travail des organisateurs et expliqué que de tels évènements doivent servir à « fédérer les clubs ».
Michel Frésard : « Chapeau aux organisateurs ! »
Altin Shala a lui suivi les trois matches. Le Jurassien, ancien des SR Delémont et de Diaspora notamment, porte désormais le maillot du FC Sion. Sa blessure au genou l’a empêché de jouer vendredi, mais assister aux duels de samedi et dimanche lui a fait beaucoup de bien au moral. /clo