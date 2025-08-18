L’accueil du foot jurassien salué par Chapuisat et Constantin

Plus de 7'000 personnes ont assisté aux trois matches des 32e de finale de Coupe de Suisse le week-end dernier dans le Jura. Un succès populaire conséquent qui démontre que la région demeure une terre de football. RFJ a retransmis en direct les duels Ajoie-Monterri-Sion, Diaspora-Neuchâtel Xamax et Courtételle-Young Boys. L’occasion d’entendre aussi d’autres voix sur les ondes, à commencer par la légende vivante du foot suisse Stéphane Chapuisat. Responsable de la recherche de talents à Young Boys, l’ancien attaquant de Dortmund et de l’équipe nationale a accepté un entretien en direct quelques minutes avant le coup d’envoi du match à Courtételle. Il a notamment vanté l’organisation, expliqué l’importance de ce genre de matches pour les joueurs qui ont peu de temps de jeu et a pu constater que sa notoriété reste intacte.