Six ans d’étude du sol et l’heure des conclusions pour Terres vivantes

Quatre-vingt-cinq agriculteurs du Jura et du Jura bernois ont pris part à une étude pour améliorer ...
Six ans d'étude du sol et l'heure des conclusions pour Terres vivantes

Quatre-vingt-cinq agriculteurs du Jura et du Jura bernois ont pris part à une étude pour améliorer la qualité des sols.

Luc Scherrer et Amélie Fietier, les deux responsables de Terres vivantes. Luc Scherrer et Amélie Fietier, les deux responsables de Terres vivantes.

Mettre le sol au centre des préoccupations. C’était l’objectif du projet Terres vivantes qui a permis de mettre en place une collaboration entre agriculteurs et scientifiques durant six ans. Les conclusions du projet devisé à 9,5 millions de francs et financé par l’Office fédéral de l’agriculture et les cantons du Jura et de Berne ont été présentées mardi soir aux agriculteurs participants mardi soir à Courtételle. Au total, ils représentent quelque 3'000 hectares de surface cultivables.

Pour Luc Scherrer, un des responsables de Terres vivantes : « On se soucie de la santé des plantes et de son bétail, mais il y a plein de choses qui se passent dessous. » Quelques enseignements ont été récoltés : le travail mécanique du sol diminue, l’apport en matière organique renforce la fertilité et la présence de végétation en continu améliore la structure du sol.

Luc Scherrer : « Les agriculteurs ont tous très bien joué le jeu. »

Agriculteurs devenus scientifiques

Les participants à l’étude se sont transformés en scientifiques : « Ils ont dû prélever régulièrement des mottes de terre à la bêche, compter les vers de terre à l’automne, récolter des carabes... » Il s’agit d’insectes ravageurs du sol. /rce


 

