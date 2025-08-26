Six ans d’étude du sol et l’heure des conclusions pour Terres vivantes

Mettre le sol au centre des préoccupations. C’était l’objectif du projet Terres vivantes qui a permis de mettre en place une collaboration entre agriculteurs et scientifiques durant six ans. Les conclusions du projet devisé à 9,5 millions de francs et financé par l’Office fédéral de l’agriculture et les cantons du Jura et de Berne ont été présentées mardi soir aux agriculteurs participants mardi soir à Courtételle. Au total, ils représentent quelque 3'000 hectares de surface cultivables.

Pour Luc Scherrer, un des responsables de Terres vivantes : « On se soucie de la santé des plantes et de son bétail, mais il y a plein de choses qui se passent dessous. » Quelques enseignements ont été récoltés : le travail mécanique du sol diminue, l’apport en matière organique renforce la fertilité et la présence de végétation en continu améliore la structure du sol.